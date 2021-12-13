Оцінка «негативна»: що це означає для голови Державної інспекції ядерного регулювання України Плачкова

В умовах загрози енергетичної кризи найбільше уваги прикуто до ядерної енергетики, бо саме вона дає можливість отримати енергетичну незалежність країни. Водночас Кабінет міністрів дав негативну оцінку діяльності голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Григорія Плачкова. В уряді вважають, що він своїми діями гальмує розвиток держаних програм та співпрацю із США для руйнування енергетичної залежності від Росії.

«Ми маємо низку зауважень до роботи Державної інспекції ядерного регулювання. Мова йде про те, що цей орган має чітко окреслені законодавством функції та не завжди їх дотримується, — заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. — Так само бачимо, що під час роботи створювалися перешкоди. Зокрема, ДІЯРУ відмовлялася співпрацювати з ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо впровадження реакторної технології Westinghouse AP-1000, також затягувала видачу ліцензії на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Інспекція безпідставно вимагала додаткову інформацію, не передбачену чинним законодавством. Крім цього, ми бачимо затягування ініціатив, що стосуються побудови нових блоків — затвердження кадастру майданчиків під будівництво», — додав міністр.

В уряді уточнили, що за результатами оцінювання діяльності у 2021 році держслужбовців, які обіймають посади державної служби категорії «А», Плачков отримав оцінку «негативна». За цим, згідно з чинним законодавством, має йти звільнення держслужбовця.

Варто зазначити, що голова ДІЯРУ організував пресконференцію, де намагався спростувати звинувачення на свою адресу.

Зокрема, він відповів на запитання народної депутатки від «Слуги народу», членкині Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Ганни Скороход, чому відбувається затягування видачі дозвільних документів на споруджене за американською технологією компанії «Холтек» Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)? За її словами, нещодавно абсолютно безпідставно і в порушення норм чинного законодавства ДІЯРУ було додано 14 нових позицій у вже затверджений план ліцензування Централізованого сховища. А тим часом Україна вимушена щорічно сплачувати Росії 200 млн доларів за відправку відпрацьованого палива.

«Об'єкт дійсно дозволяє економити від 136 до 200 млн доларів, — визнав голова ДІЯРУ Григорій Плачков. — Але це дуже складний об’єкт, тому експлуатаційній організації необхідно пройти всі етапи згідно з чинними нормами та правилами для отримання дозволу на введення в експлуатацію. У нас є дуже багато зауважень. Крім того, ДІЯРУ має право вимагати додаткові документи. Зокрема, наші додаткові зауваження стосуються первісного звіту з аналізу безпеки, систем контролю радіаційної безпеки, а також є питання, які я не можу розголошувати з міркувань захисту державної таємниці», — уточнив голова ДІЯРУ.

Крім того, Плачков визнав, що ведуться перемовини щодо сприяння інспекторам МАГАТЕ у доступі на об’єкти в «ДНР» та «ЛНР», де знаходяться ядерні матеріали. Хоча деталі цих перемовин та з ким саме з представників окупаційної влади вони проводяться, Плачков не повідомив, посилаючись на державну таємницю.

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