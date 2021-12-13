Тисяча за вакцинацію: що потрібно зробити для участі у бета-тестуванні
З понеділка, 13 грудня, розпочинається бета-тестування послуги з отримання через «Дію» у рамках проекту «єПідтримка» тисячі гривень вакцинованими українцями.
Як повідомляє віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на сьогоднішній день понад 1,3 мільйона громадян записалися на бета-тестування, а три банки, які приєдналися до програми, вже відкрили більше мільйона віртуальних карт:
- Monobank — 878 572 карти;
- «А-банк» — 84 292 картки;
- «Альфа-банк» — 72 361 карта.
«Сьогодні очікуємо на підключення мінімум ще одного великого банку» , — додав Федоров.
Для того, щоб взяти участь у програмі, громадянин України старше 18 років, який завершив імунізацію проти ковіда та отримав «зелений» сертифікат у додатку «Дія», повинен:
- оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів;
- оновити програму «Дія»;
- зайти до розділу «Послуги» та вибрати «єПідтримка»;
- вибрати для виплати картку «єПідтримка» та чекати надходження грошей.
Нагадаємо, що гроші, які почнуть перераховувати з 19 грудня, потрібно витратити протягом чотирьох місяців на певні послуги. Бізнес може пропонувати свої послуги в рамках цієї програми, якщо вони відповідають умовам «підтримки». Так, підприємці можуть отримувати кошти, якщо їх POS-термінали або онлайн-оплата налаштовані за допомогою МСС-коду, внесеного до постанови КМУ.
Фото з Pixabay175
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter