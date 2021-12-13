Тисяча за вакцинацію: як бізнесу стати учасником «єПідтримки»

З понеділка, 13 грудня, стартував пілот проєкту «єПідтримка», за допомогою якого громадяни, які вакцинувалися проти коронавірусу, можуть отримати через застосунок «Дія» по тисячі гривень та витратити їх на певні послуги, зокрема, придбавши квитки у кіно, театри, на внутрішні перевезення, книжки чи абонементи у спортивні зали.

Як повідомляється на сайті «єПідтримки» бізнес може пропонувати свої послуги, якщо вони відповідають умовам програми. Підприємці можуть отримувати кошти, якщо їхні POS-термінали або онлайн-оплата налаштовані з використанням МСС-коду, внесеного до постанови КМУ.

«Перевірте, чи відповідає ваш бізнес вимогам програми. Якщо так — зверніться до банку, який видав термінал або використовується для еквайрингу в інтернет-крамниці», — відзначають організатори.

Якщо сума послуги більша за залишок суми на карті клієнта, то оплату можна розбити на дві частини: перша — сума залишку на карті клієнта, друга — власні кошти клієнта.

Клієнт має право повернути гроші за ненадану послугу чи товар — це звичайна покупка, для повернення потрібно звернутися до продавця.

Повернення коштів за неотриманий товар (ненадану послугу) здійснюється в тій формі оплати, у якій була здійснена розрахункова операція.

Як уточнює ain.business, оплата не пройде, якщо у бізнеса інший МСС-код або якщо оплату здійснюють на рахунок юрособи з «чорного» списку.

Коди наступні:

культура — 5942; 7832; 7922; 7929; 7991;

пасажирські внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом — 4112; 4511;

фізична культура і спорт — 7941; 7997.

Нагадаємо, що на першому етапі програми, яка стартує з 19 грудня, гроші можна буде отримати через додаток «Дія», оформивши картку в одному з банків-партнерів програми «е-Підтримка».

Фото — скріншот

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