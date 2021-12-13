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Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, — ЗМІ

11:12 13 грудня 2021
Олександр Гогілашвілі

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який відзначився «емоційною» поведінкою і вчинив скандал із патрульними при в'їзді у зону проведення Операції об'єднаних сил, звільнений Кабінетом міністрів із посади.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на поінформоване джерело в уряді.

Нагадаємо, що заступник міністра обурився, що поліцейські на блок-посту зупинили його автомобіль і не знають начальство персонально. Він став загрожувати патрульним та ображати їх.

Після того, як цей інцидент став надбанням громадськості, Гогілашвілі вибачився за свій вчинок та заявив, що згоден із рішенням міністра Дениса Монастирського розпочати дисциплінарне провадження.

А невдовзі президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва МВС та Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення заступника голови МВС, заявивши, що він «впевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником».

Фото зі сторінки Олександра Гогілашвілі у соціальних мережах

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