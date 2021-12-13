Декілька кліків і «зелений» сертифікат: Шмигаль розповів, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію в грудні

За тиждень до обіцяного запуску програми з видачі «ковідної тисячі» (1000 грн за вакцинацію) підготовка до старту ведеться дуже неквапливо. Банки не надто активно приєднуються до нової ініціативи. Тим не менш, у Кабміні кажуть, що з їхнього боку зробили все, щоб програма запрацювала вчасно — з 19 грудня .

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що заявка на бонус буде оформлюватися з мінімальними зусиллями. «Подати заявку можна буде в кілька кліків», — запевняє він. Йому заперечують ті, хто спробував зареєструватися в програмі: виникли непередбачені складнощі.

Для того, щоб отримати обіцяний грошовий бонус, необхідно буде не лише встановити додаток «Дія», а ще й оформити віртуальну банківську картку «єПідтримка». Спочатку говорилося, що карту можна буде отримати «у зручному банку-партнері на вибір». Насправді виявилося, що із сімдесяти українських банків участь у програмі підтвердили небагато (ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-банк, А-Банк, monobank), але і з ними у претендентів на «ковідну тисячу» є певні труднощі.

У Мінцифри очікують, що список банків-учасників поповниться ще Ощадбанком.

Алгоритм отримання бонусу виглядає так:

Зареєструватися в додатку «Дія» та завантажити «зелений» COVID-сертифікат про отримані дві дози вакцини.

Оформити віртуальну банківську картку «єПідтримка» — онлайн (якщо банк пропонує таку послугу) або у відділенні. Вибирати банк просять обдумано — після подачі заявки змінити фінустанову вже неможливо.

Подати заявку на отримання тисячі гривень на картку. Подавати можна з 19 грудня і встигнути до 29 грудня . У Мінцифри кажуть, що заявки прийматимуть до 18 грудня 2022 року, але на першому етапі гроші отримають зареєстровані у перші 10 днів.

. У Мінцифри кажуть, що заявки прийматимуть до 18 грудня 2022 року, але на першому етапі гроші отримають зареєстровані у перші 10 днів. Дочекатися нарахування коштів — протягом 10 днів з дати подання заявки .

. Витратити гроші до закінчення встановленого терміну — 4 місяці з дня отримання коштів .

Нагадаємо, на першому етапі ощасливити бонусом планується лише 3 млн українців (у бюджеті закладено 3 млрд гривень) із більш ніж 12 млн осіб, вакцинованих двома дозами.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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