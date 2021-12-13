Чи призначать субсидію власникам кількох помешкань, іноземцям і безробітним: розповідає Марина Лазебна

Через підвищення вартості газу для населення оплата рахунків для сімейних бюджетів багатьох споживачів стала непомірним тягарем. Саме тому люди масово почали оформлювати субсидії. Щоправда, є й такі, хто не має фінансової змоги сплачувати рахунки за комуналку, проте все одно не звертається за цією допомогою від держави. А все через нерозуміння самої процедури та побоювань отримати відмову. Чи мають право на субсидію власники кількох житлових приміщень, безробітні, іноземці, читачам «ФАКТІВ» пояснює міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Звернутись за субсидією можуть не лише громадяни України»

— Пані Марино, поясніть, будь ласка, чи мають право звертатись за субсидією люди, які живуть в нашій країні, проте не мають громадянства України?

— Звертатись за субсидією варто всім, хто живе в Україні й з об’єктивних причин має недостатньо доходів для того, щоб самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Дах над головою, світло, вода, тепло — це базові речі, необхідні людині для життя. Тому ми хочемо і можемо допомогти в цьому питанні кожному, хто насправді потребує.

Звернутись за субсидією можуть не лише громадяни України. Так само це можуть зробити іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України.

— В Україні нараховується понад 300 тисяч безробітних, вони мають право на таку допомогу від держави?

— Це залежить від причин безробіття. Якщо працездатна людина старше 18 років просто не хоче шукати роботу, навчатись або працювати, то, безумовно, сплачувати за неї комунальні послуги суспільство не буде.

Але людина, яка не працює через поважні життєві обставини, може отримати субсидію. Наприклад, якщо вона шукає роботу і зареєстрована у центрі зайнятості, якщо не працює через хворобу чи доглядає новонароджену або нещодавно усиновлену дитину та в інших подібних випадках. Ми розуміємо, що субсидія — дуже індивідуальна справа, що є різні життєві ситуації, й тому в порядку призначення субсидій ми їх врахували.

— Якщо цей вид допомоги було призначено, приміром, минулого опалювального сезону, то чи потрібно знову збирати та подавати документи для її оформлення?

— Цього року відбувалось автоматичне перепризначення субсидій більшості домогосподарств, які отримували їх в минулому опалювальному сезоні. Людям нікуди не потрібно було йти, подавати документи — все відбувалось автоматизовано на підставі інформації, яка є в реєстрах, та результатів верифікації, проведеної Мінфіном.

Винятком були випадки, коли необхідно надати або підтвердити ті чи інші дані, які могли змінитись. Наприклад, якщо отримувач субсидії раніше не надавав свої банківські реквізити для перерахування монетизованої субсидії. Або якщо людина отримувала субсидію за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації — тоді вона має підтвердити місце проживання, адже воно могло змінитись. Чи випадок, коли раніше субсидія призначалась без урахування членів родини, які зареєстровані в помешканні, але не проживали за місцем реєстрації, адже вони могли повернутись. Для таких домогосподарств субсидії призначались на підставі поданих документів.

Також цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії. Ми проаналізували практику і включили до переліку загальних підстав призначення субсидії ті випадки, які раніше потребували окремого розгляду та рішення комісій органів місцевого самоврядування.

Це випадки, коли хтось із членів домогосподарства офіційно працює за кордоном, або знаходиться за кордоном, але доглядає дитину до трьох років, або є безробітним, але зареєстрований у центрі зайнятості та інші життєві ситуації.

«Субсидія не призначається, якщо є прострочена понад три місяці заборгованість зі сплати за комуналку»

— А як щодо людей, які мають у власності, приміром, дві квартири?

— Ми надали право отримувати субсидію на загальних підставах людям, у власності яких є два і більше житлових приміщення, але при цьому вони мають життєві обставини, за яких все одно потребують допомоги у сплаті за комунальні послуги. Зокрема, наприклад, якщо житлові приміщення знаходяться у сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи держвлади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, А також у випадках, коли житло належить людині на праві сумісної або часткової власності, або якщо воно отримане дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Субсидію також отримають власники кімнат у гуртожитках, мопедів, мотоциклів, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібраних транспортних засобів, транспортних засобів, одержаних безоплатно чи придбаних на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Ще важливий момент — це субсидія для власників земельних паїв, які отримують орендну плату один раз на рік. Якщо орендну плату людина отримала у 3−4-му кварталі, то їй буде надана субсидія на опалювальний період.

В середині листопада уряд ухвалив напрацьоване нами рішення щодо субсидій для мешканців населених пунктів Донецької та Луганської областей, які знаходяться на лінії зіткнення, і залишилися без тепло- чи газопостачання та вимушені використовувати електроприлади для обігріву житла.

Для таких домогосподарств субсидія на електроенергію в опалювальний сезон розраховуватиметься за нормативами, передбаченими для електроопалення. При цьому, мешканці цих населених пунктів не повинні будуть надавати акт обстеження електромереж від енергопостачальника. Це спростить для них отримання субсидії та збільшить її розмір. Як наслідок, приблизно 12 тисяч таких домогосподарств отримають субсидію в середньому в розмірі 2,5 тисячі гривень.

— Борги за комуналку можуть стати перепоною в отриманні субсидії?

— Так, сплачувати за комунальні послуги необхідно вчасно, а якщо важко, то не припиняти платити, а звертатись за допомогою. Інакше, не отримуючи грошей, постачальники комунальних послуг не зможуть вести свою діяльність, і від цього постраждають багато людей.

Тому субсидія дійсно не призначається, якщо є прострочена у понад три місяці заборгованість зі сплати за житлово-комунальні послуги, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення (680 гривень).

Але якщо борг вже накопичився, а людина зрештою усвідомила, що їй потрібна допомога, то вихід є. Існують навіть три варіанти.

Перший — це сплатити борг і звернутись за субсидією.

Другий — коли грошей немає на сплату заборгованості одразу, то необхідно укласти з надавачем послуг договір про реструктуризацію і надати його при зверненні за субсидією. За наявності договору про реструктуризацію заборгованості субсидія призначається.

Третій — у випадках, коли людина вважає, що заборгованість виникла неправомірно, вона може звернутись до суду з відповідним позовом. Тоді при зверненні за субсидією вона має надати копію ухвали про відкриття провадження у справі, і субсидію призначать, якщо людина відповідає іншим критеріям для отримання субсидії.

Таким чином, навіть маючи заборгованість зі сплати за житлово-комунальні послуги, люди, яким потрібна підтримка, одержать її від держави.

Як самостійно дізнатись розмір субсидії та кому й чому відмовляють у її нарахуванні, читайте у продовженні інтерв'ю Марини Лазебної, яке вийде незабаром.

Фото надано Мінсоцполітики

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