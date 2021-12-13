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Ще дві області вийдуть із «червоної» зони найближчим часом, — Ляшко

10:53 13 грудня 2021
Карантин у транспорті

В Україні, де на новорічні та різдвяні свята не планують вводити локдаун, фіксують зниження нових випадків захворювання на COVID-19 — із «червоної» карантинної зони можуть невдовзі вийти ще дві області.

У МОЗ зазначили, що тенденція зменшення кількості зареєстрованих випадків фіксується вже п'ять тижнів. «Найбільше захворілих фіксувалося з 1 по 7 листопада 2021 року — понад 152 тисячі, за минулий тиждень — близько 61 тисячі хворих. Ці показники дозволяють вивести нам із „червоної“ зони ще дві області — Вінницьку та Хмельницьку», — заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На сьогоднішній день картина з кольоровими карантинними зонами наступна:

Дані МОЗ

У МОЗ також зазначили, що 40% дорослих українців (12 мільйонів 457 тисяч) уже завершили вакцинацію проти ковіду. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Нагадаємо, що раніше Кабмін посилив карантинні вимоги для «жовтих» зон, що переважно стосуються людей, які не отримали жодної дози вакцини проти ковіду. Так, відвідувати громадські установи можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат щодо одужання. Термін дії «жовтого» COVID-сертифіката зменшили з 120 до 30 днів.

Фото з Pixabay

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