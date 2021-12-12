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Україна

«Дорого обійдеться»: G7 попередила Росію про наслідки нападу на Україну

20:55 12 грудня 2021
велика сімка

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) попередили Росію та її президента Володимира Путіна, що їм дорого коштуватиме нове вторгнення в Україну. Заява була зроблена за підсумками дводенної зустрічі очільників МЗС у Ліверпулі та поширена британським зовнішньополітичним відомством.

Міністри Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Великої Британії та високий представник ЄС одностайно засуджують нарощування Росією військової сили біля кордонів України та агресивну риторику на адресу України. Водночас автори заяви «вітають виважену позицію України».

«Ми закликаємо Росію послабити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань… Ми підтверджуємо нашу підтримку зусиль Франції та Німеччини у нормандському форматі для досягнення повного виконання Мінських угод», — йдеться у заяві.

«Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну, — кажуть підписанти заяви. — Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України».

Нагадаємо, у Росії у відповідь на можливе посилення санкцій «Великою сімкою» пригрозили, що Заходу теж доведеться зазнати збитків і страждань.

Фото trussliz/twitter

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