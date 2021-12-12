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Україна

Війська Росії на кордоні з Україною: у Путіна відреагували на можливі санкції, G7 готує заяву

18:12 12 грудня 2021
Путін

У Росії через шість днів після телефонної розмови президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним відреагували на «безпрецедентні санкції», які пообіцяв американський лідер. А тим часом «Велика сімка» готова приєднатися до американських санкцій проти Росії у разі нового вторгнення російської армії в Україну, повідомляє Reuters.

Міністри закордонних справ країн G7 зібралися в Ліверпулі та пригрозили Кремлю новими економічними санкціями. Обговоривши дані американської розвідки про те, що Росія може планувати новий наступ на Україну на кількох напрямках, міністри підтримали ідею попередити РФ про нові заходи впливу.

«Росія не повинна сумніватися, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки і доведеться платити серйозну ціну», — наводить Reuters проект заяви міністрів G7. Таку саму позицію озвучила голова МЗС Великобританії Елізабет Трасс.

За інформацією DW, міністри G7 поки що не досягли чіткої домовленості про те, чи застосовуватимуться санкції до газопроводу «Північний потік-2».

Тим часом у Росії прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у разі запровадження проти Росії санкцій умовному Заходу теж доведеться зазнати збитків. «Якісь обмеження вводити проти Росії і не відчувати страждання самому — неможливо. Це всі розуміють у світі «, — наводить ТАСС заяву представника Кремля.

Читайте також: Тактика Путіна — торгівля страхом смерті. Але наша головна загроза — ми самі, — Дмитро Золотухін.

Фото kremlin.ru

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