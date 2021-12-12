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Скандал на блокпосту у Краматорську: Зеленський попросив звільнити заступника голови МВС Гогілашвілі

15:21 12 грудня 2021
гогілашвілі

Після скандалу із заступником міністра Олександром Гогілашвілі, який нахамив поліцейським на блокпосту в Краматорську, президент Володимир Зеленський запропонував звільнити заступника міністра. Рішення мають ухвалити голова МВС та Кабмін.

«На мою думку, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника голови МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником», — заявив Зеленський.

Гогілашвілі вже написав у соцмережах, що вибачається за «надмірну емоційність». Заступник міністра готовий до того, що його дисциплінарний проступок розслідуватиметься керівництвом МВС.

Нагадаємо, 11 грудня у соцмережах з'явилося відео, як заступник міністра Гогілашвілі ображає поліцейських на блокпосту на Донеччині. Чиновника обурило, що його не впізнали, а вимагали показати документи.

Фото pep.org.ua

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