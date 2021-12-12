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Україна

Не «антивакцинатори»: у Києві проходить марш «за права людей» (відео)

14:04 12 грудня 2021
акція

У неділю, 12 грудня, у Києві на чергову акцію зібралися «антивакцинатори», передає Telegram-канал Pavlovsky NEWS.

Мітинг відбувається під назвою «Захистимо право на життя».

Учасники акції виступають проти ухвалення законопроєкту № 4142, який, за їхніми словами, передбачає примусову вакцинацію та звільнення з роботи за відмову від щеплень.

«Антивакцинатори» заявляють, що сьогодні вони вийшли на протест, щоб звернути увагу на порушення прав людини.

Наразі протестувальники, яких близько 1000 осіб, йдуть маршем центром столиці та прямують до парку Шевченка, де вони й закінчать свою ходу.

«Це гра на виживання. Ми повинні сказати категоричне ні законопроєкту 4142», — заявляють організатори протесту.

Нагадаємо, це не перша акція супротивників вакцинації у центрі столиці.

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