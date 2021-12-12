Коронавірус в Україні наполовину зменшив оберти, але «помаранчева» зона розширилася

В Україні триває подальше поширення коронавірусної інфекції. 5 275 нових випадків COVID-19 було зафіксовано станом на 12 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники, повідомляє Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

Найбільше хворих за минулу добу виявили у Києві (461), Дніпропетровській (376), Волинській (314) та Одеській (311) областях.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають такі області: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

У «помаранчевій» зоні карантину наразі перебувають Донецька та Закарпатська області. Всі інші області перебувають у «жовтій» зоні карантину.

Раніше вірусолог, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України доктор медичних наук професор Алла Мироненко розповіла в інтерв’ю «ФАКТАМ» про те, чи відступить коронавірус перед грипом та які штами грипозного вірусу слід очікувати в епідемічному сезоні.

Фото з Pixabay

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