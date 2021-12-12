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Україна

Київ ніхто не бомбитиме: експерт назвав можливі цілі ракетного удару Росії

11:11 12 грудня 2021
ракета

Нарощування російських військ на кордонах з Україною створює серйозну загрозу повномасштабного вторгнення армії РФ на територію нашої країни.

У разі вторгнення, росіяни не будуть бомбардувати Київ та інші стратегічні об'єкти. Ракетний удар може бути завданий українським військам на Донбасі. Таку думку висловив військовий експерт, голова «Українського мілітарного порталу» Тарас Чмут, повідомляє «РБК-Україна».

На думку експерта, «ніхто не бомбитиме Київ як у Другу світову».

Щоб захоплювати територію чи примушувати Україну до тих чи інших політичних поступок, окупантам потрібно знешкодити українські війська.

І саме їх необхідно насамперед захищати зенітно-ракетними комплексами.

Наразі питання «безпечного неба» стоїть в Україні вкрай гостро. Київ просить допомоги від американських партнерів.

Делегація американських військових відвідала Україну на початку грудня, щоб вивчити, наскільки надійно захищене українське небо.
Після цього вони зроблять певні експертні висновки, яку військово-технічну допомогу надати Україні.

Нагадаємо, у США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні на суму 200 млн доларів, але після переговорів президентів Байдена та Путіна поки що утрималася від постачання.

Ексклюзивний матеріал «Віктор Муженко: «Де місце України у глобальній геополітичній грі, ми поки що не розуміємо» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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