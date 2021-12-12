День благодійництва в Україні — історія та традиції свята

День благодійності в Україні відзначають кожну другу неділю грудня. Свято було запроваджено указом президента України Віктора Ющенка у 2007 році.

Цього року національне свято припадає на 12 грудня. Основна його мета — утвердження принципів милосердя та гуманізму, активне сприяння розвитку благодійної діяльності.

Слово «благодійність» походить від словосполучення «творити благо» і означає надання безкорисливої допомоги нужденним.

Форм висловлювання благодійної діяльності дуже багато. Це не лише матеріальна допомога, а й волонтерство, безоплатне надання професійних послуг, виконання будь-яких робіт, дарування майна.

У День благодійності часто згадують слова зі Святого Писання про те, що блаженніше давати, ніж приймати. Кожна людина може внести посильний внесок у будь-яку добру справу й життя поступово стане кращим.

Заповіді найдобрішої людини у світі, матері Терези, яка все життя допомагала бідним та хворим людям:

1. Так, люди непослідовні, нерозумні та егоїстичні. І все ж таки, люби їх!

2. Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе у потаємній користі та себелюбстві. І все ж таки, твори добро!

3. Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних та справжніх ворогів. І все ж, досягай успіху!

4. Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж таки, твори добро!

5. Щирість і відвертість зроблять тебе вразливим. І все ж, будь щирим та відкритим!

6. Те, що ти будував роками, може зруйнуватися миттєво. І все ж, будуй!

7. Люди потребують допомоги, але вони ж дорікатимуть тебе за неї. І все ж таки допомагай людям!

8. Віддай світові найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар. І все ж таки, віддай світові найкраще, що в тебе є!

Цього дня також відзначають Всесвітній день загального медичного забезпечення, Всесвітній день запалених свічок, Міжнародний день нейтралітету, Всесвітній день хорових співів, Міжнародний день «Хеві-метал».

В Україні сьогодні День Сухопутних військ, які вже 8 років захищають нашу країну від російських окупантів на Донеччині.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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