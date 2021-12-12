День Сухопутних військ України: історія свята та гарні привітання

День Сухопутних військ України щорічно відзначається 12 грудня. Офіційно свято встановлено указом президента 18 листопада 1997 року.



За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань Сухопутні війська відіграють вирішальну роль в обороноздатності країни як у мирний, так і воєнний час.

За чисельністю вони становлять майже половину Збройних Сил України.

До складу Сухопутних військ ЗСУ входять механізовані та танкові війська, ракетні війська та артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.



Територіально вони поділяються на Західне оперативне командування та Південне оперативне командування.



«ФАКТИ» вітають усіх, хто служить чи служив в українській армії у складі Сухопутних військ та бажають нашим воїнам сили духу, мужності та мирного неба над головою!

З Днем сухопутних військ України

Для країни так важливі

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська й артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх,

Адже з ними нас чекає мир та успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери й солдати,

Бажаємо гарно відзначати вам усі дати.

Нехай салюти гримлять і не стихають,

Сухопутні війська своє свято відзначають.

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість й відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів і добра,

Щоб професія престижною була.

С Днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные даты.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначали День Збройних Сил України.

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