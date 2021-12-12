Приватним підприємцям роздадуть по 8 тисяч гривень: як ФОП отримати гроші

У березні Верховна Рада ухвалила закон про те, що «ФОП», які зареєстровані та ведуть діяльність у «червоній» карантинній зоні, зможуть отримати підтримку від держави. Їм тоді мали виплати 8 тисяч гривень. На жаль, у поспіху не всі змогли отримати гроші, оскільки неправильно вказали інформацію про себе або подали помилкові реквізити.

Таким підприємцям у Кабміні вирішили дати другий шанс — усі українці, які подавали заявки на отримання допомоги від держави, можуть спробувати зробити це ще раз.

Про це йдеться у Telegram Міністерства соціальної політики.

Для цього потрібно повторно звернутися до чиновників через портал Дія, правильно вказавши банківський рахунок.

У повідомленні наголошується, що інформація про необхідність надання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунку для виплати допомоги надійде застрахованим особам від Мінцифру засобами порталу «Дія», зокрема з використанням мобільного додатка.

«Застраховані особи після надходження відповідного повідомлення для отримання допомоги у розмірі 8000 гривень зможуть до 15 грудня 2021 року включно сформувати та подати повідомлення засобами порталу «Дія» із зазначенням правильних реквізитів банківського рахунку для виплати 8000 гривень «, — йдеться у повідомленні.

Перерахування допомоги здійснюватиметься АТ Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у повідомленні.

Нагадаємо, що виплати по тисячі гривень, які вирішили видавати українцям, які завершили вакцинацію проти ковіда, на першому етапі (програма стартує з 19 грудня) можна буде отримати через додаток «Дія», оформивши картку в одному з банків-партнерів програми «е-Підтримка» «.

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