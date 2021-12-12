Українцям підвищать пенсії: хто зможе отримувати 20 тисяч гривень на місяць

Підвищення прожиткового мінімуму в Україні з 1 грудня стало відправною точкою для запуску процесів, які допоможуть покращити добробут кількох груп українців завдяки тому, що до прожиткового мінімуму прив'язано низку інших виплат.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Хто ж може розраховувати на щедру допомогу від держави?

З самого початку року, 1 січня, буде підвищено пенсії для чорнобильців — ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Це стосуватиметься майже 40 тисяч пенсіонерів. Відповідний законопроект «Про внесення змін до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вже частково набув чинності 1 липня 2021. А з січня 2022 року він діятиме в повному обсязі.

Мінімальні виплати збільшать для:

тих, хто одержав першу групу інвалідності — до 6000 грн.;

тих, хто одержав другу групу інвалідності — до 4800 грн.;

тих, хто одержав третю групу інвалідності — до 3700 грн.

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Крім того, у січні підвищення торкнеться жінок, що народилися до 1962 року, виплати їм підвищать на 9%.

Трохи пізніше — з березня 2022 р. відбудеться традиційна індексація пенсій. Це відбудеться відповідно до зростання середньої заробітної плати та інфляції. Також у березні пенсіонери від 80 років та старші отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 гривень, а пенсіонери віком 75−80 років — 400 гривень.

Крім того, будуть збільшені мінімальні пенсії людям похилого віку, які мають великий страховий стаж. За наявності страхового стажу 20 для жінок та 25 років для чоловіків, пенсіонери у віці 80+ отримуватимуть мінімум 2600 грн., у віці 75−80 років — 2500 грн.

Ще через місяць — у квітні — держава перерахує у бік збільшення виплати тим пенсіонерам, які продовжили працювати на пенсії. При перерахунку враховуватимуться стаж та заробітна плата.

Внаслідок підвищення прожиткового мінімуму мінімальну та максимальну пенсії підвищать двічі. Так, перша збільшиться у липні з 1934 до 2027 грн, а у грудні — до 2093 грн. Водночас максимальна пенсія відповідно збільшиться до 19 340 у липні та до 20 770 грн у грудні.

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Збільшать також виплати тим, хто виконав вимоги щодо стажу. Мінімальні виплати пенсіонерам, які мають 30 років стажу (жінки) та 35 років (чоловіки), становитимуть 2500 гривень.

Нагадаємо, що зі зростанням із 1 грудня прожиткового мінімуму мінімальна пенсія зросла до 1934 грн. Тепер разом із усіма надбавками пенсіонери віком від 65 років отримуватимуть мінімальні виплати у розмірі 2600 гривень. Для учасників бойових дій пенсія становитиме 4061 грн. Максимальний розмір пенсії збільшиться на 800 гривень та становитиме 19 340 гривень.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про запуск в Україні першого етапу накопичувальної пенсійної системи — за його словами, ідея схвалена президентом Володимиром Зеленським.

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