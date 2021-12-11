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Україна

На Донбасі напередодні Дня сухопутних військ України поранено військовослужбовця: окупанти знову порушували режим тиші

20:08 11 грудня 2021
військовий

Ситуація у зоні проведення операції Об'єднаних сил продовжує залишатися напруженою. Окупанти не припиняють обстріли позицій українських військовослужбовців.

У суботу, 11 грудня, озброєні формування РФ тричі порушували режим тиші.

Під вогонь потрапили опорні пункти ЗСУ у районі Піщаного, Каменки, Катеринівки.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїна евакуювали до шпиталю. Стан його здоров'я задовільний.

Щоб змусити противника припинити обстріл, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, поблизу українського кордону зосереджено близько 100 тисяч російських військовослужбовців. Існує небезпека повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.

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