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«Порятунок у горах»: у Карпатах запрацювала система GРS-моніторингу для безпеки туристів

16:42 11 грудня 2021
Порятунок у горах

У Карпатах, де днями знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на гірській долині Руна під час катання на снігоході, запрацювала система GРS-моніторингу для безпеки туристів «Порятунок у горах». Про це повідомили на Порталі МВС .

Так, мандрівники зможуть зареєструватися в системі та відправити сигнал «SOS» зі своїми географічними координатами через мобільний додаток «Порятунок у горах», який зараз доступний для Android, а незабаром з'явиться і на iOS.

Зазначається, що програма буде працювати навіть за поганого мобільного покриття. Система тестувалася близько півроку, а відучора вона запрацювала повноцінно. Вона може моніторити пересування самостійних туристів та туристичних груп, що подорожують гірською місцевістю.

Наразі додаток доступний на сайті ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі «Реєстрація туристичних груп». Незабаром його можна завантажити з Google Play Market.

Як писали «ФАКТИ», раніше українців попередили про значну сніголавинну небезпеку у високогірних районах України.

Фото: Facebook МВС України

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