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Україна

Покарання для власників автомобілів із незаконеним ГБО хочуть пом'якшити: що пропонують у Раді

15:47 11 грудня 2021
Верховна Рада України

В Україні, де шахраї обманюють громадян фальшивими штрафами, хочуть переглянути штрафні санкції проти автовласників, чиї транспортні засоби, що працюють на газу чи альтернативному паливі, не пройшли відповідного оформлення встановленого обладнання.

Так, у Верховній Раді України 2 грудня було зареєстровано законопроект за номером 6379, який передбачає зменшення покарання за порушення у переобладнанні транспортного засобу з метою його експлуатації на газовому паливі. Ініціаторами цього законопроекту є група депутатів партії «Слуга народу».

Цим законом пропонується покарання у вигляді штрафу у розмірі 170 гривень, а за повторне порушення, скоєне протягом року, сума збільшиться до 340 грн. На сьогоднішній день за порушення в оформленні ГБО законом передбачено покарання у вигляді грошового штрафу у розмірі 340 гривень. Це також стосується несправного газобалонного обладнання.

Якщо автовласник порушує закон повторно, то він може бути позбавлений можливості керувати автомобілем терміном на 3−6 місяців або підлягає адміністративному арешту на 5−10 діб.

Як пояснюють депутати, необхідність такого законопроекту зумовлена популярністю використання альтернативного палива в Україні, особливо газового. Також переобладнання транспортного засобу та оформлення необхідних документів несуть додаткове фінансове навантаження на автовласників.

Як писали «ФАКТИ», у Києві запланували підвищення тарифів на послуги паркування. Так, вже було оприлюднено проект рішення щодо послуг, що надаються «Київтранспарксервісом». Йдеться про платні майданчики для паркування, абонементні талони, а також перехоплюючі майданчики для транспортних засобів.

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