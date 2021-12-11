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Україна

Заступник голови МВС відзначився хамською поведінкою на Донбасі: подробиці скандалу

13:04 11 грудня 2021
Олександр Гогіашвілі

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогіашвілі (в міністерстві він відповідає за роботу з формування державної політики системи МВС) потрапив у скандал при в'їзді в зону проведення Операції об'єднаних сил.

З кадрів відео, що з'явилося у мережі, видно, що на першому ж блокпості в Краматорську рядова поліція вимагала зробити зупинку. Проте авто чиновника одразу не зупинилося, а проїхало на декілька метрів вперед.

Після зупинки Олександр Гогілашвілі почав погрожувати співробітникам правоохоронних органів зі словами «Ви що, не бачите, хто я?».

Telegram-канал Insaider UA стверджує, що чиновник не гребував ненормативною лексикою, доводячи поліцейським свою правоту.

Ще один канал Odessa Info повідомляє, що заступник міністра вимагав, щоб у підлеглих було його фото.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відреагував на інцидент із підлеглим, призначивши службове розслідування, а на період його проведення — запропонував Кабінету Міністрів усунути чиновника від роботи.

«Я особисто вивчу всі деталі того, що сталося, і прийму відповідні управлінські рішення», — запевнив він на Facebook.

Нагадаємо, Денис Монастирський представив свою команду на початку вересня, знайшовши посаду навіть для колишнього заступника свого попередника Антона Геращенка.

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