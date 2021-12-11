Вирішили не дражнити Путіна: США відклали надання військової допомоги Україні

Влада США, президент яких Джо Байден нещодавно провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіном, підготували пакет додаткової військової допомоги Україні на суму 200 млн дол, але поки що утрималася від поставки, передає NBC News.

Джерело телеканалу у владних колах повідомило, що є низка інших варіантів подальшої допомоги Україні, включаючи набагато більший пакет, який буде схвалений у разі вторгнення Росії.

Раніше радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що президент Джо Байден повідомив президенту Росії Володимиру Путіну, що якщо Росія почне атаку, США накладуть жорсткі санкції на Москву і направлять додаткову військову допомогу Україні.

«Ми надамо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо», — сказав Салліван.

Джерело, знайоме з цим питанням, передало, що Салліван мав на увазі цей набагато більший пакет потенційної допомоги, а не військову допомогу для України на суму 200 млн дол.

Адміністрація Байдена вирішила дати більше часу для усунення напруженості та збереження важелів впливу у разі нападу Росії на Україну, повідомили троє чиновників, знайомих із проблемою.

«Пакет меншого розміру лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні», — сказав один із них.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден отримав запевнення від Путіна, що напад на Україну не планується.

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