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Україна

Перетворити море на озеро: українцям пояснили, навіщо флот Росії взяв під приціл Маріуполь та Бердянськ

22:58 10 грудня 2021
Навчання на морі

Після чергової провокації Росії в Азовському морі в командуванні Збройних сил України заявили, що російська сторона розмістила навігаційні попередження (ПРИП) про обмеження судноплавства в Азовському морі у зв'язку з нібито проведенням артилерійських стрільб у районах поблизу українських міст Маріуполь, Бердянськ та Геніче. 10 грудня перекрило близько 70% акваторії Азовського моря.

До того ж, подібні перекриття районів відбуваються систематично, а оголошення навігаційних попереджень у безпосередній близькості від пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією.

«Подібні дії агресора ще раз демонструють спроби РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє озеро», — констатували у прес-службі ВМС.

Нагадаємо, восени керівництво Запорізької області вирішило позиватися до Росії ще й за зрив курортного сезону, адже саме збудований окупантом Керченський міст спровокував масову міграцію медуз в Азовське море.

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