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Україна

Призначено нового голову Закарпатської ОДА: хто такий Віктор Микита

22:30 10 грудня 2021
Призначено нового голову Закарпатської ОДА: хто такий Віктор Микита

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня вручив службове посвідчення новому голові Закарпатської обласної державної адміністрації Віктору Микиті. Про це повідомили у Офісі президента.

Текст указу президента

Віктору Микиті — 42 роки, він родом із села Ільниця Іршавського району. 1998 року закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум («технологія, економіка та планування деревообробки», технолог-економіст), а 2002 року — Національну академію внутрішніх справ України (за спеціальністю «правознавство»).

Кар'єру розпочинав в «Укрпошті», а з 2003 року працював уже у правоохоронних органах. Його остання посада — перший заступник начальника Головного управління у Центральному апараті СБУ (займався реформою спецслужби).

Нагадаємо, у жовтні 2021 року депутати Закарпатської обласної ради проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови, Олексія Петрова («Слуга народу»), з чим він сам був не згоден.

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