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Україна

Росія не нападе: Зеленський відкрив, що йому сказав Байден

21:34 10 грудня 2021
Росія не нападе: Зеленський розкрив, що йому сказав Байден

Президент Зеленський вперше прокоментував свою розмову з американським лідером Джозефом Байденом. Зробив це він у інтерв'ю ТСН.

За словами глави держави, Байден запевнив Путіна, що напад на Україну не планується.

«Я вважаю, що це на сьогодні хоч і не великий і не кінцевий, але все ж таки результат», — прокоментував цей меседж Зеленський, додавши, що Байден сказав — майбутнє в НАТО є винятковим вибором українського народу.

Також Зеленський наголосив — тема прямих переговорів з «ДНР» та «ЛНР» під час розмови з Байденом не порушувалася, а ось можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо окупованих територій Донбасу та Криму не виключається.

Додатково президент повідомив, що підписав закон про державний бюджет України на 2022 рік.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» український дипломат-міжнародник, аналітик, політолог Олег Білоколос констатував, що російська зовнішня політика проґавила можливість об'єктивно оцінювати ситуацію у світі і своїми ж діями консолідувала ту «міжнародну антипутинську коаліцію», про яку ми багато чули і якої до грудневої кризи цього року насправді не існувало.

Фото Офісу президента

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