Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику, який загинув під Іловайськом

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) полковнику Павлу Пивоваренку, який загинув під Іловайськом у серпні 2014 року. Указ глави держави датовано 10 грудня.

Павло Пивоваренко

Відповідно до тексту документа, військовий відзначений за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

Пивоваренко був командиром 51-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил, брав участь у визволенні Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та інших населених пунктів, а загинув під час прориву колони з оточення під Іловайськом, намагаючись вивести своїх бійців з оточення бойовиків.

Спочатку Пивоваренко вважався зниклим безвісти, але влітку 2016 року його впізнали за ДНК та поховали у Києві.

Нагадаємо, 20 листопада у лікарні помер військовослужбовець 93-ї бригади Збройних сил України «Холодний Яр» майор Руслан Абразовський, який провів на Донбасі шість ротацій, кожна з яких тривала понад 8 місяців. Проте його смерть не була бойової втратою.

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