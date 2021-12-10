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Україна

Швейцарія не дозволила Януковичу забрати його мільйони

19:24 10 грудня 2021
Швейцарія не дозволила Януковичу забрати його мільйони

Уряд Швейцарії ухвалив рішення про продовження до лютого 2023 року санкцій щодо активів президента України Віктора Януковича та його оточення. Як повідомляє сайт федеральної ради Швейцарії, загальна вартість активів оцінюється в 70 мільйонів швейцарських франків (69 млн доларів).

Заморожені вони були у лютому 2014 року — за зверненням України, яка передала до Берна докази незаконного походження зазначених коштів.

Нагадаємо, на початку грудня Януковичу не вдалося оскаржити винесений йому у 2019 році вирок за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни. Касаційну скаргу Януковича та його адвокатів відхилив Верховний Суд.

Президенту-зраднику інкримінують також управління організованою злочинною групою, до якої входили колишні чиновники ЗСУ, МВС та СБУ.

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