Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на новорічні свята: коли і куди можна буде поїхати

«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні свята. Так, з 23 грудня почнуть курсувати потяги № 235/236 Київ — Ужгород (через Славське), № 249/250 Київ — Івано-Франківськ, Чернівці, № 259/260 Суми, Київ — Ворохта (через Буковель).

Як повідомляє прес-служба компанії, з 29 грудня запускають потяг № 123/124 Київ — Одеса, який курсуватиме до 9 січня 2022 року включно.

Крім того, призначено поїзди № 211/212 Харків — Львів, № 167/168 Львів — Одеса, № 238/237 Одеса — Ужгород, № 201/202 Ковель — Київ та № 197/198 Ковель — Київ.

Продовжено маршрути поїздів № 75/76 Кривий Ріг — Київ (до Хмельницького), № 779/780 Суми — Київ (до Вінниці) та № 57/58 Київ — Яремче (до Ворохти — через Буковель).

Крім того, збільшується періодичність курсування поїзда № 757−758 Київ — Могилів-Подільський — зі столиці він відправлятиметься 27, 30 грудня та 3 січня, а у зворотному напрямку — 28, 31 грудня та 4 січня.

Нагадаємо, з 10 грудня в Україні було запроваджено нові правила купівлі квитків на потяги.

Фото Pixabay

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