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Україна

Нормандський формат та енергетична безпека: про що ще поговорили Зеленський та Макрон

15:51 10 грудня 2021
Макрон і Зеленський, 2019 рік

Наступного дня після телефонного спілкування із президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський поговорив і з головою Франції Еммануелем Макроном. Інформація про це з'явилася у Twitter Зеленського.

«Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату та роботу Тристоронньої контактної групи. Узгодили спільні подальші кроки», — повідомив Зеленський.

Він додав, що йшлося також про загрози енергетичній безпеці України з боку РФ та необхідність диверсифікації постачання енергоносіїв.

Крім того, Зеленський подякував співрозмовнику за позитивну оцінку реформ в Україні.

Зазначимо, що 15 грудня може відбутися особиста зустріч президентів України та Франції — це відбудеться на полях саміту Східного партнерства.

За словами Макрона, вже після консультацій із Зеленським він побачиться і з президентом РФ Путіним, намагаючись розблокувати «нормандський процес».

«Наше бажання — це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу (15 грудня. — Авт.), і в контакті з Путіним, з яким я говоритиму наступного тижня, щоб оживити цей формат і політичний процес загалом» , — цитує президента Франції «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, під час нещодавньої прес-конференції президент Зеленський констатував, що всі переговорні майданчики щодо Донбасу — «нормандський формат» та мінські переговори — поки що «гальмувалися».

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