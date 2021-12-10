Нормандський формат та енергетична безпека: про що ще поговорили Зеленський та Макрон
Наступного дня після телефонного спілкування із президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський поговорив і з головою Франції Еммануелем Макроном. Інформація про це з'явилася у Twitter Зеленського.
«Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату та роботу Тристоронньої контактної групи. Узгодили спільні подальші кроки», — повідомив Зеленський.
Він додав, що йшлося також про загрози енергетичній безпеці України з боку РФ та необхідність диверсифікації постачання енергоносіїв.
Крім того, Зеленський подякував співрозмовнику за позитивну оцінку реформ в Україні.
Поговоривши з @EmmanuelMacron про розблокування Нормандського формату та роботи ТКГ. Погодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікації джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021
Зазначимо, що 15 грудня може відбутися особиста зустріч президентів України та Франції — це відбудеться на полях саміту Східного партнерства.
За словами Макрона, вже після консультацій із Зеленським він побачиться і з президентом РФ Путіним, намагаючись розблокувати «нормандський процес».
«Наше бажання — це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу (15 грудня. — Авт.), і в контакті з Путіним, з яким я говоритиму наступного тижня, щоб оживити цей формат і політичний процес загалом» , — цитує президента Франції «Інтерфакс-Україна».
Нагадаємо, під час нещодавньої прес-конференції президент Зеленський констатував, що всі переговорні майданчики щодо Донбасу — «нормандський формат» та мінські переговори — поки що «гальмувалися».49
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