З 10 грудня безкоштовні пакети стали платними: де вже працює нововведення та скільки заплатять українці

З п'ятниці, 10 грудня, в Україні набули чинності нові правила, згідно з якими забороняється безкоштовне розповсюдження у магазинах, супермаркетах, аптеках, кафе та у сфері послуг пластикових пакетів. Виняток зроблено для надтонких пакетів для пакування свіжої риби, м'яса, м'ясопродуктів, сипких продуктів та льоду.

Українці у соціальних мережах активно обмінюються інформацією про те, де і за якою ціною наразі продають пакети. Так, жвава дискусія розв'язалася на сторінці«Оболонський район Києва». Кияни, що зіткнулися з нововведенням, називали різні ціни на пакети у різних торгових мережах.

Одна з користувачів виклала фото, зроблене нею у «Метро».

А на сторінці «Новини Запоріжжя та області » показали, що пакети, зокрема, в «АТБ» коштують по 2,5 гривні.

А «Х…й Харків» зазначає, що в одних харківських магазинах пакети стали платними, а в інших на це «забили».

А «Славутич онлай» пише, що з 10 грудня за пакет без ручок та без бічних складок потрібно платити по 2 гривні, за такий самий, але з бічними складками, — по 2,50 гривень. Пакет із ручками та бічними складками обійдеться у 3 гривні. І що за порушення закону магазини штрафуватимуть на суму від 1700 до 3400 грн., у разі повторного порушення — від 3400 до 8500 грн.

У Херсоні, за даними kherson.net.ua, в одній із торгових мереж одноразові пакети без ручок продають за 9 копійок, з ручками — 12 копійок.

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