Тисяча для вакцинованих: Ляшко назвав терміни виплат для незареєстрованих у «Дії»

Наближається дата, з якої було обіцяно стимулювати вакцинованих віртуальною тисячею гривень у додатку «Дія». Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що про тих, хто не має смартфона та «Дії», теж не забудуть. Для них буде розроблено альтернативний бонус.

«Послуга надаватиметься у кілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступною у мобільному додатку „Дія“. На другому етапі — орієнтовно у третьому кварталі 2022 року — буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють у Міністерстві економіки», — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри пояснили, хто може подати заявку на віртуальну тисячу та як отримати виплати. А у Кабміні попередили, що зареєструватися потрібно буде до 29 грудня.

Фото pixabay.com

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