Румунія посилює правила в'їзду з 10 грудня: що важливо знати українцям

Якщо Польща посилює правила для тих, хто в'їжджає на її територію, з 15 грудня, то у Румунії нові, жорсткіші правила, почали діяти з 00:00 п'ятниці, 10 грудня.

У МЗС повідомляють, що з 10 грудня до 24:00 8 січня 2022 року від обов'язкової двотижневої самоізоляції звільняються громадяни, які надали не лише сертифікат про вакцинацію, а й інші «антивидні» документи.

Так, самоізоляція не потрібна вакцинованим проти вірусу COVID-19 (вакцинами визнаними в ЄС, із сертифікатами, виданими Україною виключно відповідно до системи «Єдиний державний портал електронних послуг» (портал «Дія» та мобільні додатки)), якщо з моменту завершення повної схеми вакцинації минуло 10 днів.

Також вакциновані повинні надати додатково до сертифікату негативний результат тестування RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2 (виданий Україною виключно відповідно до системи «Єдиний державний портал електронних послуг» (портал «Дія» та мобільні програми), проведеного не більше, ніж за 48 годин до в'їзду до Румунії.

Є й інші категорії громадян, яких звільнять від самоізоляції.

Нагадаємо, що наприкінці листопада правила в'їзду через новий штам коронавірусу «Омікрон» посилила Великобританія. Усі мандрівники повинні пройти ПЛР-тестування та протягом двох днів перебувати на самоізоляції — до отримання негативного результату. У громадському транспорті та у магазинах носіння індивідуальних засобів захисту є обов'язковим.

Фото з Pixabay

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