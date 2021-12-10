26.96 / 27.18 30.36 / 30.73
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Румунія посилює правила в'їзду з 10 грудня: що важливо знати українцям

10:50 10 грудня 2021
Літак

Якщо Польща посилює правила для тих, хто в'їжджає на її територію, з 15 грудня, то у Румунії нові, жорсткіші правила, почали діяти з 00:00 п'ятниці, 10 грудня.

У МЗС повідомляють, що з 10 грудня до 24:00 8 січня 2022 року від обов'язкової двотижневої самоізоляції звільняються громадяни, які надали не лише сертифікат про вакцинацію, а й інші «антивидні» документи.

Так, самоізоляція не потрібна вакцинованим проти вірусу COVID-19 (вакцинами визнаними в ЄС, із сертифікатами, виданими Україною виключно відповідно до системи «Єдиний державний портал електронних послуг» (портал «Дія» та мобільні додатки)), якщо з моменту завершення повної схеми вакцинації минуло 10 днів.

Також вакциновані повинні надати додатково до сертифікату негативний результат тестування RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2 (виданий Україною виключно відповідно до системи «Єдиний державний портал електронних послуг» (портал «Дія» та мобільні програми), проведеного не більше, ніж за 48 годин до в'їзду до Румунії.

Є й інші категорії громадян, яких звільнять від самоізоляції.

Нагадаємо, що наприкінці листопада правила в'їзду через новий штам коронавірусу «Омікрон» посилила Великобританія. Усі мандрівники повинні пройти ПЛР-тестування та протягом двох днів перебувати на самоізоляції — до отримання негативного результату. У громадському транспорті та у магазинах носіння індивідуальних засобів захисту є обов'язковим.

Фото з Pixabay

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Меган Маркл

Меган Маркл випадково проговорилася про свій справжній вік — фанати шоковані

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Славія

Несподіваний поворот: колишня дружина DZIDZIO приголомшила натяком на можливий дует із Михайлом

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.