Не хабар, а оплата «творчої праці»: суд виправдав викладача, який написав роботу за студента

Суд у місті Жовква Львівської області виправдав викладача Львівського національного аграрного університету, який написав дипломну роботу замість свого студента та взяв за це 400 доларів. Суд визнав, що в цьому випадку немає підстав говорити про хабарництво (неправомірну вигоду), а має місце виключно «оплата наукової творчої праці». Про це йдеться у рішенні суду.

Незважаючи на виправдання викладача, сплачені йому 400 доларів суд ухвалив повернути студенту.

Історія, яка вивчалася в суді 6 грудня, сталася ще 2016 року. Доцент кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики отримав гроші від студента, в якого був науковим керівником, і незабаром після цього в робочий кабінет викладача прибула поліція. Приміщення обшукали, купюри було вилучено як речовий доказ.

У суді студент дав свідчення, як відбувався переговорний процес. Дізнавшись, що студент не вміє виконувати креслення на комп'ютері, науковий керівник натякнув, що готовий сам підготувати дипломний проект, але запросив за це 500 доларів. Надалі студенту вдалося домовитися про «знижку» та збити ціну до 400 доларів (на той момент — еквівалент 10,7 тис. гривень).

Обвинувачуваний викладач не заперечував, що справді взяв гроші, але наполягав, що це був не хабар, а плата за конкретну послугу — написання тексту дипломного проекту. Нічого неправомірного у своїх діях доцент не бачив, оскільки викладач у позаурочний час має право писати наукові роботи. Також відстоювалася теза, що написання тексту диплома викладачем не дає студенту жодних додаткових гарантій на захисті, а підпис наукового керівника на дипломній роботі є чистою формальністю. Гроші доцент планував витратити на лікування батька.

У соцмережах називають випадок прецедентним — суд, по суті, виправдав написання наукової роботи не претендентом на диплом, а сторонньою особою.

Адвокат і депутат Київради Зоя Ярош упевнена, що в цьому випадку справді було складно довести хабарництво, але відповідальності з викладача вишу це не знімає.

Нагадаємо, раніше у Харкові на хабарі попався декан факультету одного з місцевих вишів — за 15 тис. доларів він обіцяв сприяння у вступі до аспірантури. А у Кропивницькому на хабарі у 20 тисяч доларів затримали керівника академії та його підлеглого.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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