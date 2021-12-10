Зеленський присвоїв композитору Ігорю Покладу звання Герой України

Відомий композитор Ігор Поклад, якого напередодні в Офісі президента планували привітати із 80-річчям «смскою», удостоєний звання Герой України.

«За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну творчу діяльність присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу — композитору, народному артисту України», — йдеться в указі, підписаному 9 грудня президентом Володимиром Зеленським.

Матеріал «Ігор Поклад: «Ми були молоді, безшабашні, веселі, вільні від забобонів та догм» читайте на сайті «ФАКТІВ» (у рос. версії).

Фото зі сторінки Ігоря Поклада у соціальних мережах

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