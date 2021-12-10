В Україні презентували унікальну кіберсистему антидронів ECLIPSE

В межах міжнародного проєкту на НСК «Олімпійський» презентували унікальну кіберсистему антидрон ECLIPSE. Це обладнання може ідентифікувати безпілотники на «свій-чужий» і атакувати саме ворожі, в автоматичному режимі здійснює перехоплення управління чужих дронів, отримує повний контроль над ними шляхом проведення кібератаки та садить їх у безпечне місце.

Наразі в Україні працюють лише пристрої проти безпілотників, які блокують зв'язок і дрон падає, що вкрай небезпечно. Вони ламають не лише комунікаційний канал між дроном та пілотом, але й мобільний зв'язок, телекомунікації, медичне обладнання тощо. Антидрон ECLIPSE не створює жодних з цих перешкод та придатна до використання в міському середовищі.

Кіберсистему ECLIPSE наочно продемонстрували для керівництва міністерств та відомств України: Міністерства інфраструктури, Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Державної авіаційної служби та депутатів.

Організатор міжнародного проєкту «Safe IT Planet» Олег Бібік наголосив, що метою проєкту є передача налагоджених та відпрацьованих багаторічних стосунків з провідними інноваційними компаніями Ізраїлю, США, Англії, Канади, Німеччини та Естонії у сфері державного кіберзахисту та безпеки в Україну.

«Це допоможе державі досягти сприятливого та безпечного інвестиційного клімату для іноземних компаній і дасть можливість зростати країні на міжнародних бізнес- та політичній аренах», — каже організатор проєкту.

Олег Бібік, організатор міжнародного проєкту "Safe IT Planet"

Співорганізатор міжнародного проєкту «Safe IT Planet», представник компанії Convexum Едвард Зельдін, яка є розробником кіберсистеми антидрон ECLIPSE, підкреслив, що є офіційним представником всесвітньовідомої ізраїльської компанії Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd) — одного з провідних лідерів світу у сфері виробництва озброєння та державної кібербезпеки.

«Компанія побудувала державний національний СЕRТ та СЕRТ для залізниці Ізраїлю та в режимі реального часу забезпечує кібербезпеку. Також представляємо інтереси ізраїльської компанії Plassan. Безумовно — Ізраїль один із технологічних лідерів у світі», — сказав Зельдін.

Едвард Зельдін, співорганізатор міжнародного проєкту «Safe IT Planet»

Проєктом «Safe It planet» вже організовано низку зустрічей для українських делегацій в Ізраїлі, проведено онлайн конференції та презентації нових технологій у сфері безпеки та кібербезпеки для РНБО, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства інфраструктури та Міністерства оборони України.

«Не обійшлося і без складнощів, — зазначив організатор «Safe IT Planet» Олег Бібік, — і це навіть не ситуація з ковідом. Найскладніша проблема — втручання деяких українських держслужбовців, намагання зашкодити нашому безпосередньому спілкуванню з держструктурами та спроби дискредитувати проєкт і мене особисто. На жаль, це саме ті управлінці, що ставлять власні інтереси вище державних. Не хочу називати конкретних імен, але дехто з них вже пішов з високих посад. Та завдяки нашій сильній команді, і людям, яким небайдужа доля України, ми впевнено йдемо до мети. Ця спільна презентація блискучо організована за участю нашого українського партнера компанії «Інноваційний Технологічний Альянс».

За словами керівниці компанії Тетяни Чернопольської, це вже не перший захід, який вони проводять.

«Сьогоднішня співпраця з держкерівниками в цій галузі показує зацікавленість у нашому проєкті на державному рівні. Україна має неймовірний потенціал та досвідчених фахівців. Ми сподіваємося, що у співпраці з нашими закордонними партнерами Україна стане потужним світовим гравцем у сфері IT та новітніх технологій», — говорить Чернопольська.

У компанії «Інноваційний Технологічний Альянс» наголосили, що й надалі сприятимуть проведенню прямих перемовин між державними інституціями України з провідними компаніями Ізраїлю, США, Європи та світовими лідерами у сфері кібербезпеки, спецзв'язку та нових технологій. Зворотний зв’язок для зацікавлених осіб [email protected]

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