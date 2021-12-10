День ікони Божої Матері «Знамення» та Романа Чудотворця: що потрібно помічати 10 грудня та молитви про зцілення

10 грудня церква відзначає день ікони Божої Матері «Знамення», а також згадує преподобного Романа, чудотворця Антіохійського.

Преподобний Роман жив у Антіохії у V столітті. Влаштувавшись самітником у маленькій келії, він весь час проводив у пості та молитві. Свою аскезу Роман дотримував до глибокої старості. На іконах преподобного Романа часто зображують як старця з довгою сивою бородою. Серед своїх земляків Роман прославився як чудотворець, бездітні сім'ї просили преподобного про молитву, щоб Бог послав їм дітей. Приходили до постника і жінки при надії, щоби щира молитва допомогла виносити дитину.

Молитви преподобному Роману Чудотворцю

О, преподобіє отче Романе, почуй нас. У малій келії зачинившись, харчуючись мізерно і вогню не маючи, у волосяниці, носячи важкі вериги, до смерті своєї там перебув. Благодаті Божественної сподобившись, багатьох людей недуги вилікував і багатьох дружин молитвою своєю від безпліддя визволив. І тепер прислухайся з благоговінням і старанністю тих, що припадають і моляться тобі жінкам безплідним (ім'я): благай за нас Господа Бога! Амінь.

Преподобний отче, преблаженний Романе, завжди поминай нас у святих молитвах до Бога, бо дана тобі благодать за нас молитися. Молись за нас Всесильному Богові, про користь душ наших, випроси нам час на покаяння, нехай безповоротно перейдемо від землі на небо, від поневірянь гірких і від вічних мук позбавимося і з усіма праведними будемо. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Ікона Божої Матері «Знамення»

Ще одне церковне свято — це день ікони Божої Матері «Знамення». Цей іконописний образ Пресвятої Богородиці відомий з ХІ ст. Ікону стали вважати заступницею від ворожих набігів, після того, як Новгород завдяки образу Богоматері був врятований від облоги. За легендою, архієпископ Іоанн почув уві сні голос, що закликав поставити світлий образ Заступниці на міську стіну. Коли ікону виносили, одна з ворожих стріл потрапила у чудесний образ, і з очей Пречистої потекли сльози. Завдяки заступництву Божої Матері облогу міста було знято.

10 грудня стежили за погодою, за поведінкою птахів та худоби, аби зрозуміти, наскільки морозною буде зима. Хорошою прикметою вважався північний вітер: на світанку люди виходили з дому і підставляли обличчя вітру, щоби той забрав біди і печалі.

Сильний вітер на день Романа обіцяв відлигу;

Чисте небо та морозний ранок — холоди надовго затягнуться;

Багряний світанок — на великий вітер.

Фото ikonamira.ru

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