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У Росії заявили, що український корабель «Донбас» йде до Керченської протоки: реакція Міноборони

22:48 9 грудня 2021
донбас

У Росії заявили, що український корабель «Донбас» нібито рухається у бік Керченської протоки і не виконує вимог РФ про зміну курсу. В Україні назвали російську інформацію вкидом та маніпуляцією. Прес-центр ООС наголосив, що РФ з невідомою метою тиражує фейки про маршрут «Донбасу».

У російській ФСБ стверджували, що нібито корабель ВМС України вийшов із порту в Маріуполі і не погодив свій курс із РФ. ФСБ поширила заяву, що українському кораблю залишилося 18 морських миль до Керченської протоки. Російські спецслужби направили в район корабель берегової охорони, щоб той вимагав від «Донбасу» змінити курс.

Також Росія встигла заявити, що у появі українського корабля в районі протоки вбачає «створення загрози безпеці мореплавання».

У відповідь на це прес-служба ООС повідомила, що судно ВМС «Донбас» не заходило до чутливих зон. «Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. Наразі „Донбас“ повертається на базу», — йдеться у заяві.

Корабель "Донбас"

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що судно «Донбас» в Азовському морі жодною мірою не порушує правил судноплавства — в акваторії передбачається загальне користування. В інтерв'ю РБК-Україна Резніков назвав повідомлення від ФСБ інформаційним вкиданням та маніпуляцією.

Рєзніков уточнив, що судно «Донбас» є пошуково-рятувальним та озброєння на борту не має. На відміну від «Донбасу», кораблі ФСБ у тому ж районі мають озброєння калібру 30 мм. «Азовське море — це акваторія спільного користування, ми там знаходимося на законних підставах», — підсумував Резніков.

Фото ukrmilitary.com

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