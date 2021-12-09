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Україна

Зеленський та Байден завершили переговори: перші подробиці

22:23 9 грудня 2021
байден зеленський

Президенти США та України завершили телефонні переговори. Розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського тривала приблизно 1,5 години та в основному була присвячена ситуації біля українсько-російського кордону. Першим прокоментував підсумки переговорів голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми «Право на владу».

За словами Єрмака, президент США підтвердив, що Вашингтон у разі потреби надасть допомогу Україні, щоб протистояти російській агресії. У разі, якщо у Кремлі ухвалять рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, США запровадять «безпрецедентні санкції».

Як і передбачалося, співрозмовники не оминули тему НАТО та можливості приєднання України до Альянсу.

«Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення з приводу членства в Альянсі залежать виключно від України», — заявив Єрмак.

Також американський президент торкнувся теми судової реформи в Україні та нагадав, що 9 грудня США наклали санкції на колишнього голову Конституційного суду України.

Крім того, Байден проінформував Зеленського про підсумки переговорів із російським президентом 7 грудня.

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