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Україна

Байден розпочав телефонну розмову з Зеленським

21:47 9 грудня 2021
байден зеленський

Президент США Джо Байден та глава Української держави Володимир Зеленський розпочали телефонні переговори. Це підтвердили представники Білого дому. Співрозмовники встановили зв'язок о 20:34 за київським часом (о 13:34 — за часом Вашинтона).

Темою бесіди стало зосередження Росією військ біля кордону з Україною.

Переговори Байдена та Зеленського відбулися через два дні після того, як американський президент переговорив із російським лідером Володимиром Путіним. Однією з ключових тем бесіди тоді стала ситуація в Україні та російська політика щодо України.

Зеленський переговори Байдена та Путіна назвав позитивом, а розгорнутий коментар пообіцяв після того, як поговорить із американським президентом.

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