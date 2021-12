Байден розпочав телефонну розмову з Зеленським

Президент США Джо Байден та глава Української держави Володимир Зеленський розпочали телефонні переговори. Це підтвердили представники Білого дому. Співрозмовники встановили зв'язок о 20:34 за київським часом (о 13:34 — за часом Вашинтона).

.@potus talks with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine from the Oval Office, to discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders. pic.twitter.com/r8MmfXeiHW