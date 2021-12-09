Від 150 гривень за лісову красуню: названо ціни на ялинки у Києві та адреси офіційних базарів
У Києві з 15 грудня почнуть працювати ялинкові ринки. Планується, що по місту відкриють 187 точок, де можна буде вибрати новорічне деревце — ялинку, сосну або смереку. У столиці ціни на новорічну красуню будуть вищими, ніж у регіонах. Цінники цього року розпочинаються із 150 гривень, повідомляє «Вечірній Київ».
Ціни на ялинки та сосни традиційно залежатимуть від висоти дерева. За невелику ялинку заввишки до метра продавці попросять 150−200 гривень. За півтораметрову ялинку чи сосну потрібно буде приготуватися викласти до 300 грн. Ялинки та сосни заввишки до 2 метрів для великих приміщень коштуватимуть 400 грн.
Невеликі смереки заввишки до метра можна буде придбати за 400 грн, деревця заввишки 1,5 м — за 500 грн.
Ялинкові базари відкриються у всіх районах Києва. Найбільше точок (37) збираються організувати у густонаселеному Деснянському районі.
Деснянський район:
- вул. Каштанова, 7
- вул. Архітектора Ніколаєва, 7
- вул. Теодора Драйзера (будинки 1, 2, 4, 8, 21)
- вул. Градинська, 6
- просп. Володимира Маяковського (будинки 2, 6, 26, 40, 42, 44, 46, 47, 60/10, 75/2, 97).
- вул. Шолом-Алейхема (будинки 4, 10-А, 17)
- просп. Лісовий (будинки 28/41, 39)
- вул. Оноре де Бальзака (60 та 94)
- вул. Миколи Закревського (61/2 та 93-а)
- вул. Електротехнічна (6 та 8)
- вул. Радунська (3 та 26/1)
- вул. Милославська, 10-А
- вул. Миропільська, 2
- вул. Мілютенка, 19
- станція метро «Лісова»
- станція метро «Чернігівська».
Дарницький район:
- вул. Бориса Гмирі, 1
Дніпровський район:
- вул. Алматинська, 109
- вул. Петра Вершигори, 1
- вул. Празька, 1/35
- вул. Юрія Шумського, 1
- просп. Соборності, 4
- на розі вул. Сулеймана Стальського та бульв. Перова
Солом'янський район:
- вул. Медова, 5
Шевченківський район:
- вул. Багговутівська, 8−10
- вул. Щусєва, 44
- на розі вулиць Дорогожицької та Сім'ї Хохлових
- на розі вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва.
Нагадаємо, головну новорічну ялинку Києва запалять 19 грудня. На Софійській площі встановлять 31-метрове дерево із 10-кілометровою гірляндою у вигляді великого купола. Біля ялинки працюватимуть фотозони, майстер-класи, музей новорічних прикрас.
Фото pixabay.com38
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