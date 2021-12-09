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Україна

Безкоштовні пакети стануть платними з 10 грудня: причини, штрафи та виключення

19:20 9 грудня 2021
пакети

З 10 грудня в Україні забороняється безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів. У супермаркетах, аптеках, закладах громадського харчування та у сфері послуг пакети можуть пропонуватися виключно на платній основі.

Виняток зроблено лише для кількох видів упаковки:

  • надтонких пластикових пакетів, в які пакуються свіжа риба, м'ясо, м'ясопродукти, рибопродукти, сипучі продукти або лід (якщо це первинна упаковка);
  • біорозкладних пакетів.

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Поширення надтонких пакетів для льоду, риби, м'яса, круп тощо закон дозволяє до 1 січня 2023 року.

У Кабінеті Міністрів запропонували зафіксувати мінімальні ціни на пластикові пакети, але за бажання продавець може поставити і більшу вартість. У КМ пропонують продавати пакети за такою ціною:

  • 2 грн за пакети без ручок та бічних складок;
  • 2,5 грн за пакети з бічними складками;
  • 3 грн за пакети з ручками та бічними складками.

За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів з 10 грудня закон запроваджує штрафи 1700−3400 грн. За повторне порушення штраф становитиме 3400−8500 грн. Штраф потрібно буде сплатити протягом 15 днів, інакше до торговельного закладу прийдуть судові виконавці.

Нагадаємо, обмежити використання пластикових пакетів в Україні вирішили, оскільки на сьогодні переробляється менше 1% такої упаковки, решта потрапляє на звалища.

На другому етапі — з 9 березня 2022 року — планується заборонити деякі категорії пакетів як такі (навіть за плату), а надалі під заборону можуть потрапити одноразові пластикові стаканчики та ватні палички.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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