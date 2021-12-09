Безкоштовні пакети стануть платними з 10 грудня: причини, штрафи та виключення
З 10 грудня в Україні забороняється безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів. У супермаркетах, аптеках, закладах громадського харчування та у сфері послуг пакети можуть пропонуватися виключно на платній основі.
Виняток зроблено лише для кількох видів упаковки:
- надтонких пластикових пакетів, в які пакуються свіжа риба, м'ясо, м'ясопродукти, рибопродукти, сипучі продукти або лід (якщо це первинна упаковка);
- біорозкладних пакетів.
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Поширення надтонких пакетів для льоду, риби, м'яса, круп тощо закон дозволяє до 1 січня 2023 року.
У Кабінеті Міністрів запропонували зафіксувати мінімальні ціни на пластикові пакети, але за бажання продавець може поставити і більшу вартість. У КМ пропонують продавати пакети за такою ціною:
- 2 грн за пакети без ручок та бічних складок;
- 2,5 грн за пакети з бічними складками;
- 3 грн за пакети з ручками та бічними складками.
За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів з 10 грудня закон запроваджує штрафи 1700−3400 грн. За повторне порушення штраф становитиме 3400−8500 грн. Штраф потрібно буде сплатити протягом 15 днів, інакше до торговельного закладу прийдуть судові виконавці.
Нагадаємо, обмежити використання пластикових пакетів в Україні вирішили, оскільки на сьогодні переробляється менше 1% такої упаковки, решта потрапляє на звалища.
На другому етапі — з 9 березня 2022 року — планується заборонити деякі категорії пакетів як такі (навіть за плату), а надалі під заборону можуть потрапити одноразові пластикові стаканчики та ватні палички.
Фото https://ua.depositphotos.com/351
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