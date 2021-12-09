Колишній голова Конституційного суду Тупицький потрапив під санкції США

Окрім колишнього українського топ-чиновника Андрія Портнова, під американські санкції 9 грудня потрапив відсторонений голова Конституційного суду України Олександр Тупицький. Про це повідомляє Держдепартамент США.

У Держдепартаменті пояснили, що їхнє рішення — це черговий етап у боротьбі з корупцією та притягнення до відповідальності корумпованих суб'єктів у всьому світі". Доповненням до санкцій будуть візові обмеження для фігурантів «чорного списку».

Персонально проти Тупицького запроваджуються санкції «за серйозні корупційні дії, у тому числі отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі». У повідомленні Держдепартаменту згадується і дружина екс-голови КСУ Ольга Тупицька, яка фігурувала у тій же справі.

Нагадаємо, в Україні проти Тупицького розслідується кілька кримінальних проваджень. Йому ставлять у провину втручання в роботу автоматизованої системи розподілу справ у суді. Передано до суду справу про події 2018 року щодо підкупу свідка та надання неправдивих свідчень слідчому Генеральної прокуратури.

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