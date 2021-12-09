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Суд в Італії поставив крапку у справі нацгвардійця Віталія Марківа

18:21 9 грудня 2021
марків

9 грудня суд в Італії остаточно виправдав громадянина України, нацгвардійця Віталія Марківа. Розглянувши касаційну скаргу на вирок, суд ухвалив рішення на користь українця. Про це повідомив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Третя інстанція завершила справу. Марків справедливо виправданий. До України немає претензій», — заявив колишній очільник МВС.

Віталія Марківа заарештували в Італії влітку 2017 року і звинуватили в причетності до загибелі на Донбасі в 2014 році італійського фотографа Андреа Роккеллі. Вирок було винесено у липні 2019 року. Нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення.

У листопаді 2019 року в Мілані розглянули апеляцію Марківа та повністю виправдали бійця Нацгвардії. Невдоволені представники сім'ї Рокеллі подали касаційну скаргу, але 9 грудня 2021 року програли справу.

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