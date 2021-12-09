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Мінфін США ввів санкції проти Андрія Портнова

17:48 9 грудня 2021
портнов

Міністерство фінансів США ввело санкції проти громадянина України Андрія Портнова. Про це повідомляє сайт Мінфіну. Рішення передбачає, що громадяни США та американські компанії не можуть укладати контракти з фігурантами «чорного списку», а виявлені активи компаній/фізособ на американській території будуть заблоковані.

За часів президентства Януковича Андрій Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента, у 2014 році виїхав з України, але у травні 2019-го повернувся. Кримінальні провадження проти Портнова в Україні було закрито.

Окрім персонально Портнова під американські санкції потрапив благодійний фонд колишнього топ-чиновника. До списку санкцій додано «Фонд Андрія Портнова», він же «Благодійна організація Фонд Андрія Портнова».

Портнов став не першим українським громадянином, який потрапив під санкції США. У січні 2021 року у списки санкцій потрапили нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубинський, колишній прокурор Костянтин Кулик, екс-нардеп Олександр Онищенко, а також Антон Симоненко, Андрій Теліженко та Петро Журавель.

Фото Олена Лукаш/Facebook

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