Мінфін США ввів санкції проти Андрія Портнова

Міністерство фінансів США ввело санкції проти громадянина України Андрія Портнова. Про це повідомляє сайт Мінфіну. Рішення передбачає, що громадяни США та американські компанії не можуть укладати контракти з фігурантами «чорного списку», а виявлені активи компаній/фізособ на американській території будуть заблоковані.

За часів президентства Януковича Андрій Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента, у 2014 році виїхав з України, але у травні 2019-го повернувся. Кримінальні провадження проти Портнова в Україні було закрито.

Окрім персонально Портнова під американські санкції потрапив благодійний фонд колишнього топ-чиновника. До списку санкцій додано «Фонд Андрія Портнова», він же «Благодійна організація Фонд Андрія Портнова».

Портнов став не першим українським громадянином, який потрапив під санкції США. У січні 2021 року у списки санкцій потрапили нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубинський, колишній прокурор Костянтин Кулик, екс-нардеп Олександр Онищенко, а також Антон Симоненко, Андрій Теліженко та Петро Журавель.

Фото Олена Лукаш/Facebook

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