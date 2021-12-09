«Позиція України у світі постраждала»: Руслана жорстко розкритикувала «емоції» та «сценарій» Зеленського

Співачка Руслана Лижичко, яка нещодавно приєдналася до суддів «Україна має талант», в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «ГОРДОН» Алесі Бацман заявила, що розчарувалася у політиці президента України Володимира Зеленського.

За її словами, вона голосувала за Зеленського у 2019 році, обираючи «з двох лих менше», і що після виборів у неї «якоїсь такої ейфорії не було точно».

«Я його ( Зеленського. — Авт. ) знаю як колегу. І свого часу мені вистачило адеквату, щоб не йти у владу та не йти в президенти, хоча мене Майдан висував і було дуже багато пропозицій із цього приводу. Ні в Раду я вдруге не пішла, ні тим більше не балотувалася у президенти», — каже Руслана і додає, що після перемоги Зеленського сказала йому, що він не має права на помилку, що їх і так було багато, і що «додаткові помилки поставлять Україну під знак питання».

Співачка зізнається, що нинішня ситуація в Україні її лякає: «Наша країна знову на межі… Хто її штовхне? Чиїм футбольним м'ячем ми станемо? Не має бути так. Ми не маємо бути розмінною монетою. Щоб цього не відбувалося, у владу повинні йти сильні люди».

Руслана також заявила, що людина, яка готується зайняти крісло президента, зобов'язана розуміти величезну відповідальність. «Мусить усвідомлювати: він підставить усю країну чи підніме її? Або хоч би її не розвалить. Це величезна відповідальність… Неприпустимо на цій посаді показувати якісь слабкості», — зазначила вона і додала, що країна «дуже постраждала в тому плані, чи ми самі вирішуємо свої проблеми».

«Всередині країни напруженість, емоційність, резонансність зараз, здається, на піку» , — вважає співачка.

Говорячи про Володимира Зеленського, співачка сказала, що він «насамперед продюсер і сценарист», і що в цьому він досяг успіху: «Цей жанр передбачає створення ілюзії. Ми як музиканти це розуміємо. Сценарист пише те, чого немає. І видає кульмінації, які він хоче». Однак у політиці так не виходить — йдеться про країну, а не про серіал.

Звертаючись до президента, вона сказала: Це країна, а не серіал. Тут не можна писати свої кульмінації. Люди мають свої почуття. Ти маєш відчути ці серця. Ти мусиш відчути, що хочуть люди, і не нав'язувати їм свій сценарій. Зробити сценарій, який хоче Україна. Зібрати багато прогресивних пропозицій від спеціалістів, від еліт. Хочеш бути інноватором — будь ним! Я тобі щиро бажаю нарешті зробити цю українську інновацію. Але ж зроби! Тому що зараз я навіть за своєю лінією не бачу жодного результату. Навіть спроб. Навіть бажання почути принаймні таких фахівців, як ми, та інших, які пропонують абсолютно здорові, прогресивні, інноваційні, чесні ідеї, які дуже далекі від якихось схем".

Нагадаємо, що в нещодавньому інтерв'ю засновнику інтернет-видання Дмитру Гордону відомий педіатр Євген Комаровський заявив: «Ми з тобою лоханулися, і 73% (які підтримали Зеленського) так само лоханулися».

Фото зі сторінки Руслани у соціальних мережах

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