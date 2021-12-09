Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду України на 4,3 млрд гривень: на які цілі спрямують кошти

На засіданні уряду внесли зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік. Розмір доходів та витрат збільшили на 4,3 млрд гривень до 521,2 млрд гривень.

Кошти виділили з урахуванням виплати пенсій після їхнього збільшення з 1 грудня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Виділені гроші також підуть і на виплати за судовими рішеннями щодо перерахунку пенсій чорнобильцям, суддям, прокурорам, військовим та іншим категоріям пенсіонерів. На ці потреби буде витрачено 3,4 млрд гривень.

Крім того, пенсіонерам 65+ встановлено мінімальну пенсію за віком у розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати. Йдеться про чоловіків зі стажем 35 років та жінок з 30 роками страхового стажу. Для покриття цих витрат буде використано 0,9 млрд гривень.

Загальні витрати ПФУ у 2021 році очікуються в обсязі 521,2 млрд грн, з яких на пенсійні виплати необхідно 509,8 млрд грн, що на 4,3 млрд грн більше за запланований обсяг.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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