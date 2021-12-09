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Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду України на 4,3 млрд гривень: на які цілі спрямують кошти

14:28 9 грудня 2021
гроші

На засіданні уряду внесли зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік. Розмір доходів та витрат збільшили на 4,3 млрд гривень до 521,2 млрд гривень.

Кошти виділили з урахуванням виплати пенсій після їхнього збільшення з 1 грудня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Виділені гроші також підуть і на виплати за судовими рішеннями щодо перерахунку пенсій чорнобильцям, суддям, прокурорам, військовим та іншим категоріям пенсіонерів. На ці потреби буде витрачено 3,4 млрд гривень.

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Крім того, пенсіонерам 65+ встановлено мінімальну пенсію за віком у розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати. Йдеться про чоловіків зі стажем 35 років та жінок з 30 роками страхового стажу. Для покриття цих витрат буде використано 0,9 млрд гривень.

Загальні витрати ПФУ у 2021 році очікуються в обсязі 521,2 млрд грн, з яких на пенсійні виплати необхідно 509,8 млрд грн, що на 4,3 млрд грн більше за запланований обсяг.

Читайте також: Потрібна довідка: у ПФУ пояснили, як перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком на пільгових умовах

Фото: https://ua.depositphotos.com

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