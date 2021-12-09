Напередодні новорічно-різдвяних свят у Києві розпочалася підготовка зимового містечка, яке розташується на Софійській площі та вздовж Володимирського проїзду. Про те, як виглядатиме головна ялинка України, розповів керівник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький, компанія якого цього року виграла тендер на проведення головної зимової локації в центрі столиці.

Кожна країна має свої традиції, як встановлювати та прикрашати новорічну ялинку. І при цьому вартість проєкту буває різною. Так, у Литві на ялинку йде близько 90 тисяч євро, а в Арабських Еміратах — понад 11 млн доларів, у Франції ж головний символ Різдва та Нового року не встановлюють вже два роки (після пожежі в соборі Паризької Богоматері).

— Як пройде святкування у Києві?

— Вогні на головній ялинці країни урочисто запалять о 17 годині 18 грудня — напередодні Дня святого Миколая, — каже Ігор Добруцький. — Ялинка на Софійській площі буде штучною та дуже пишною, а вершина її підніметься на 31-метрову висоту. В ООН три десятки країн підписали зелений меморандум, яким зобов'язуються не вирубувати ліси. Тож ми дотримуємося міжнародних правил та голосуємо за ненатуральне дерево. І традиційно зробили хвою зеленою (хоча спочатку була ідея виконати її у білому кольорі). Без перебільшення скажу, що наша країна вже два роки потрапляє до серйозних рейтингів найкрасивіших ялинок. Минулого року ми увійшли до п'ятірки найкращих ялинок Європи та десятки у світовому масштабі, і зараз прагнемо підтримувати цей рівень.

У наш новорічний проєкт вкладено близько 27 млн гривень, причому на саму ялинку витрачено близько 9 млн гривень. Це кошти спонсорів, орендарів, рекламодавців, підприємців, а не з бюджету міста.

Конструкції на Софійській площі для монтажу головної новорічної ялинки країни

Так ялинка виглядала вранці 9 грудня 2021 року

Набірне дерево на металевій основі прикрасять гірляндами, виконаними у п'яти кольорах (білий, жовтий, помаранчевий, червоний та холодний блиск). Цих блискучих «ниток» буде набагато більше, ніж минулого року. Ними ми обплутаємо в кілька шарів ялинку, ніби накинемо на неї вуаль. На гілки надінуть понад 20 тисяч дрібних (5−6 см у діаметрі) іграшок (це золотисті та червоні кульки українського виробництва), які відбиватимуть світло від лампочок багатокілометрових гірлянд. Іграшки виконані з пластику, розмістять їх точково — щоб ялинка виглядала так, ніби її гілки всіяні бісером.

Під ялинкою зберемо найбільший вертеп у світі — діаметром 38 метрів! Всі, вочевидь, пам'ятають біблійний сюжет про народження Ісуса. Так ми втілимо чарівну історію, яка подарувала нам Різдво. А почалася вона з того, що в Назареті Марія та Йосип збиралися одружитися. До них з'явився ангел і повідомив про народження у Діви Марії дитини, яку назвуть Ісус (означає «спасіння»), і буде він Сином Божим, і врятує людей від їхніх гріхів. Пара пішла до Вифлеєму, зупинилася на ніч у загоні, де тримали овець пастухи. Там народився Ісус, а до цього ангел приніс пастухам добру звістку про народження Спасителя. Пастухи передавали цю звістку всім, хто зустрічався на дорозі. Тієї ночі мудреці вивчили зоряне небо та побачили диво — раптом засвітилася нова найяскравіша та найбільша зірка. Про диво у Вифлеємі дізнавалися люди та передавали благу звістку від дому до дому.

Навколо стовбура ялинки влаштують вертеп і встановлять близько двох десятків фігур біблійних персонажів

Під ялинкою буде найбільший вертеп у світі — діаметром 38 метрів

— Ось у такій стилістиці й прикрасимо ялинку, — продовжує Ігор Добруцький. — Героям вертепу знайдеться місце навколо стовбура (біля основи дерева): там будуть фігури Ісуса, Марії, Йосипа, пастухів, колядників та інших — всього встановимо тут десятка два відомих персонажів. У певних місцях унікальної інсталяції розташуються QR-коди, за допомогою яких гості зможуть зчитати інформацію та отримати відповіді на багато запитань: чому святкується Різдво, чому в цей час заведено дарувати подарунки, чому основним кольором у цей період вважають золотий, чому до Різдва готують 12 пісних. страв, чому ходять колядники…

Коли виконаємо весь новорічний комплекс, тоді зрозуміємо, чим саме будемо вінчати ялинку. Поки ми в роздумі та готуємо сюрприз: чи це буде Вифлеємська зірка, чи ангел, а може куля земна — точно стане відомо 11 грудня. Цілком дерево підготують 15−16 грудня. Поки що проводимо монтаж конструкції, фундамент якої важить близько 100 тонн. Ми повинні добре зміцнити дерево, щоб воно не реагувало на вітри та можливі бурі (для цього у профілактичних цілях довелося збільшити баласт на 10 тонн).

Над ялинкою спорудимо своєрідний купол-намет з гірлянд (цього року діаметр «зоряного неба» збільшимо до 65−70 метрів) теплих кольорів — з переходом від білого до червоного, а біля хатинок (за периметром намету) — до золотаво-червоного. Тут буде затишно, особливо під акомпанемент різдвяних мелодій. У будиночках продаватимуть сувеніри, снеки, напої. Фуд-корти встановимо і вздовж Володимирського проїзду (багато гарячих напоїв, легкі закуски; через коронавірус не готуватимуть їжу на мангалах). Передбачені фотозони, розваги, конкурси, майстерня новорічних прикрас та багато іншого.

Від Софійської площі та до Михайлівського проїзду розміститься новорічно-різдвяне містечко

На Михайлівській та Контрактовій площах цього разу ми нічого не планували. Широкий ярмарок також не передбачено, але біля пам'ятника Богдану Хмельницькому влаштуємо ковзанку (безплатну для дітей) площею 400 кв. м. Концертної сцени на Софійській площі також не монтують. Натомість нова локація «Зима за містом» днями з'явиться у Добропарку (Житомирська траса), де розмістяться атракціони, фуд-корти, а казковий Доброчар проведе фестиваль ілюмінацій.

Головна новорічно-різдвяна локація у столиці працюватиме з 16 грудня 2021 року до 19 січня 2022 року.

Як повідомляють у столичній міськдержадміністрації, всього з 16 грудня для киян та гостей міста запрацюють 14 зимових локацій, до створення яких приєднався приватний бізнес (що дозволяє заощадити мільйони бюджетних коштів Києва), та різні команди мають можливість проявити себе. До того ж, як вважають у мерії, це не лише новий досвід, а ще й конкуренція креативних груп, які підійматимуть у такому змаганні планку якості святкування.

Інформація про перекриття руху у центрі міста під час свят з'явиться пізніше.

Яка погода чекає на нас у День святого Миколая, читайте тут.

Фото Folk Ukraine

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