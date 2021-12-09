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Україна

Сценаристом «зливу» України може бути не тільки Росія

21:10 9 грудня 2021
Білий дім

Україну «зливають», змушуючи легітимізувати «ЛДНР» і відмовитись від євроінтеграції, вважає засновник Інституту постінформаційного суспільства, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін. Хтось намагається переконати світ у тому, що масштабній війні в Україні (а відповідно, в Європі) можна запобігти лише спільними зусиллями — чинити тиск на… українську владу, щоб та поступилася інтересами України та «здалася» Росії.

— Впродовж останнього місяця, одразу після того як у західній пресі почали писати про ймовірне вторгнення, на дискусійних онлайн-майданчиках окремі західні експерти публікують матеріали, у яких повторюється один наратив: «Захід не буде воювати з Путіним! Віддаймо йому те, що він хоче, і тоді він, може, й не нападе!» — розказав «ФАКТАМ» Дмитро Золотухін.

Таке трактування ситуації підтримують люди, що мають тісні зв'язки з Білим домом. Безсумнівно, у цьому сценарії зацікавлена Росія. Та чи тільки вона сценарист, чи й інші міжнародні гравці? І чи підуть після поразки в Афганістані на таку авантюру США?

Про те, хто «зливає» Україну, чи потрібно готуватись до російського вторгнення, що буде з Кримом за кілька років, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Тактика Путіна — торгівля страхом смерті. Але наша головна загроза — ми самі, — Дмитро Золотухін».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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