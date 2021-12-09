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Україна

Лукашенко лише допомагає Путіну торгувати страхом смерті, — Дмитро Золотухін

19:42 9 грудня 2021
Лукашенко та Путін

Останнім часом «напіввизнаний» керівник Білорусі Олександр Лукашенко надто часто робить недружні щодо України кроки. То називає Крим російським, то заявляє про готовність до бойових дій проти України.

— Насамперед потрібно щоразу підкреслювати, що аналіз слів Олександра Лукашенка — це все одно, що боротьба з собакою, якому раз у раз дають команду «фас»! Щоб захиститися, потрібно взаємодіяти не з собакою, а з його господарем, щоб він узяв пса на повідець, — вважає засновник Інституту постінформаційного суспільства, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

На думку експерта, білоруський президент на повідці в Путіна просто допомагає тому у торгівлі страхом смерті. Вони, як звичайні бандити, лякають насильством, щоб отримати від сусідів, від міжнародної спільноти все, що їм треба. На жаль, така практика дієва. Та все ж є шанс, що залякати всіх не вдасться.

Чому Лукашенко — «порожнє місце», хто змушує його їхати до Криму, хто «потрапить до раю мучеником», чи варто радіти припиненню Німеччиною сертифікації «Північного потоку-2», читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Тактика Путіна — торгівля страхом смерті. Але наша головна загроза — ми самі, — Дмитро Золотухін».

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