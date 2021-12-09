Останнім часом «напіввизнаний» керівник Білорусі Олександр Лукашенко надто часто робить недружні щодо України кроки. То називає Крим російським, то заявляє про готовність до бойових дій проти України.

— Насамперед потрібно щоразу підкреслювати, що аналіз слів Олександра Лукашенка — це все одно, що боротьба з собакою, якому раз у раз дають команду «фас»! Щоб захиститися, потрібно взаємодіяти не з собакою, а з його господарем, щоб він узяв пса на повідець, — вважає засновник Інституту постінформаційного суспільства, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

На думку експерта, білоруський президент на повідці в Путіна просто допомагає тому у торгівлі страхом смерті. Вони, як звичайні бандити, лякають насильством, щоб отримати від сусідів, від міжнародної спільноти все, що їм треба. На жаль, така практика дієва. Та все ж є шанс, що залякати всіх не вдасться.

Чому Лукашенко — «порожнє місце», хто змушує його їхати до Криму, хто «потрапить до раю мучеником», чи варто радіти припиненню Німеччиною сертифікації «Північного потоку-2», читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Тактика Путіна — торгівля страхом смерті. Але наша головна загроза — ми самі, — Дмитро Золотухін».

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