Путін та Байден поговорили про Україну та її місце у грі Росії та США. Президент США застеріг свого візаві від вторгнення в Україну. Та чи зупиниться російський президент після цих застережень, чи, впевнений у своїй безкарності, продовжить бандитсько-імперську політику?

— Путін неодноразово підкреслював, що виріс у буремному середовищі у Ленінграді… Він навчився на все життя головному принципу гопника: якщо жертва проявляє слабкість — тисни до кінця. Якщо йому дадуть зрозуміти, що цілій генерації росіян настане «капець» (їхніх дітей не будуть вчити в Оксфорді, їхні гроші не будуть тримати західні офшори та банки, їхні вілли, яхти та літаки стануть токсичними для кожної адекватної країни), ось тоді Путін замислиться двічі чи тричі, — вважає засновник Інституту постінформаційного суспільства, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

Після цього відеосаміту Байден заявив про заплановану розмову з Володимиром Зеленським. На думку Дмитра Золотухіна, на українську владу можуть тиснути як росіяни, так і наші міжнародні партнери, змушуючи ухвалити рішення, які спричинять вибуховий спротив суспільства. Після чого Путін може запропонувати ввести в Україну «миротворчий контингент для захисту російськомовного населення». Та не «кремлівський карлик» — наша головна загроза.

Про те, чи «зливають» Україну її союзники, чи потрібно готуватися до нового вторгнення російських військ, чи варто радіти призупинці Німеччиною сертифікації «Північного потоку-2» та інше, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Тактика Путіна — торгівля страхом смерті. Але наша головна загроза — ми самі, — Дмитро Золотухін».

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